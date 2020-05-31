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10:03 31.05.2020

Число жертв коронавируса в мире превысило 369 тыс. человек, число инфицированных - 6 млн

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Число жертв коронавируса в мире превысило 369 тыс. человек, число инфицированных - 6 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 по киевскому времени воскресенья достигло 369 тыс. 156 человек, увеличившись за сутки на 4 тыс. 145, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на 8:00 воскресенья насчитывалось 6 млн 063 тыс. 588 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 133 тыс. 553 против 116 тыс. 116 сутками ране, излечились более 2,56 млн. человек.

По сообщению портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения в мире заразились 6 млн 160 тыс. 299 человек, количество смертельных случаев превысило 371 тыс., излечились более 2 млн 740 тыс.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 770 тыс. 384 (103 тыс. 781 скончавшийся), Бразилии - 498 тыс. 440 (28 тыс. 834), России – 396 тыс. 575 (4 тыс. 555), Великобритании - 274 тыс. 219 (38 тыс. 458), Испании - 239 тыс. 228 (27 тыс. 125), Италии - 232 тыс. 664 (33 тыс. 340), Франции - 188 тыс. 752 (28 тыс. 774), Германии - 183 тыс. 189 (8 тыс. 530), Индии - 181 тыс. 827 (5 тыс. 185), Турции - 163 тыс. 103 (4 тыс. 515), Перу - 155 тыс. 671 (4 тыс. 371), Иране - 148 тыс. 950 (7 тыс. 734).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 47,6 против 47,1 в субботу. В США он достиг 319 человек, Испании - 580, Великобритании - 566, Италии - 551, Бразилии - 136, Франции - 441, Германии - 103, России – 31, Турции - 54, Иране - 92, Индии - 4, Перу - 133.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Теги: #коронавирус
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