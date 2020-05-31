События

09:54 31.05.2020

В Украине за минувшие сутки 468 новых случаев Covid-19, 12 ранее заболевших умерли, 227 выздоровели

1 мин читать
В Украине за минувшие сутки 468 новых случаев Covid-19, 12 ранее заболевших умерли, 227 выздоровели

468 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро воскресенья, 12 человек из числа ранее заболевших скончались, 227 выздоровели. Днем ранее сообщалось о 393 новых случаях инфицирования Covid-19 за предшествовавшие сутки, 29 мая – о 429 новых заболевших, 28 мая – о 477 новых инфицированных.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в воскресенье утром, количество инфицированных нарастающим итогом составило 23 672 человек, 9 538 выздоровели, 708 умерли.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 13 426 человек, что на 229 больше, чем днем ранее.

Теги: #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:19 31.05.2020
В большинстве областей Украины за сутки количество заразившихся коронавирусом превысило количество выздоровевших

В большинстве областей Украины за сутки количество заразившихся коронавирусом превысило количество выздоровевших

10:03 31.05.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 369 тыс. человек, число инфицированных - 6 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 369 тыс. человек, число инфицированных - 6 млн

09:55 31.05.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 369 тыс. человек, число инфицированных - 6 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 369 тыс. человек, число инфицированных - 6 млн

02:34 31.05.2020
На Буковине 30 мая лабораторно подтвердили 43 новых случая коронавируса, общее число заболевших достигло 3349 человек

На Буковине 30 мая лабораторно подтвердили 43 новых случая коронавируса, общее число заболевших достигло 3349 человек

00:11 31.05.2020
В Молдове общее число зараженных коронавирусом превысило 8 тыс

В Молдове общее число зараженных коронавирусом превысило 8 тыс

20:47 30.05.2020
В воскресенье и понедельник на западе Украины ожидаются значительные дожди и повышение уровня воды в реках

В воскресенье и понедельник на западе Украины ожидаются значительные дожди и повышение уровня воды в реках

18:14 30.05.2020
Китайские ученые "на 99%" уверены в эффективности разрабатываемой вакцины от коронавируса

Китайские ученые "на 99%" уверены в эффективности разрабатываемой вакцины от коронавируса

18:13 30.05.2020
Индия приступает с 8 июня к поэтапному выходу из режима изоляции

Индия приступает с 8 июня к поэтапному выходу из режима изоляции

15:44 30.05.2020
В Иране готовятся возобновить регулярные богослужения в мечетях

В Иране готовятся возобновить регулярные богослужения в мечетях

15:24 30.05.2020
Число случаев COVID-19 в Беларуси превысило 41 тыс.

Число случаев COVID-19 в Беларуси превысило 41 тыс.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Число жертв коронавируса в мире превысило 369 тыс. человек, число инфицированных - 6 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 369 тыс. человек, число инфицированных - 6 млн

Российские наёмники 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, без потерь

На админгранице с временно оккупированным Крымом похищен военнослужащий ВСУ

Доход Зеленского и членов его семьи в 2019 году составил 28,6 млн грн, уплачено в бюджет 3,6 млн грн налогов - декларация

ПОСЛЕДНЕЕ

Замминистра юстиции Коломиец задекларировала 248 тыс. грн доходов за 2019 год

На День Киева возобновят работу столичные фонтаны

Российские наёмники 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, без потерь

Помпео в связи с ситуацией вокруг Гонконга пообещал, что США защитят себя от "тирании" Компартии Китая

Начальника Воздушных сил ВСУ будут судить за нанесение ущерба почти в 800 тыс. грн из-за служебной халатности

У США скоро будут самые совершенные виды оружия в истории

США преодолели зависимость от других стран при отправке астронавтов в космос – Трамп

На админгранице с временно оккупированным Крымом похищен военнослужащий ВСУ

Ермак заработал почти 256 тыс. грн за 2019 год, хранит наличными $347 тыс. и EUR50 тыс.

Американский корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту успешно вышел на орбиту

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА