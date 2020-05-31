В Украине за минувшие сутки 468 новых случаев Covid-19, 12 ранее заболевших умерли, 227 выздоровели

468 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро воскресенья, 12 человек из числа ранее заболевших скончались, 227 выздоровели. Днем ранее сообщалось о 393 новых случаях инфицирования Covid-19 за предшествовавшие сутки, 29 мая – о 429 новых заболевших, 28 мая – о 477 новых инфицированных.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в воскресенье утром, количество инфицированных нарастающим итогом составило 23 672 человек, 9 538 выздоровели, 708 умерли.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 13 426 человек, что на 229 больше, чем днем ранее.