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09:15 31.05.2020

Замминистра юстиции Коломиец задекларировала 248 тыс. грн доходов за 2019 год

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Замминистра юстиции Коломиец задекларировала 248 тыс. грн доходов за 2019 год

Заместитель министра юстиции Украины Валерия Коломиец указал 247 тыс. 793 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.
В частности, заработная плата составила 247 065 грн и банковские проценты и бонусы – 728 грн.
Также она указала в декларации $7 тыс. наличными.
Коломиец владеет 50% квартиры (58,2 кв. м) во Львовской области.
Кроме того, она является собственницей двух фирм с одним названием: "Адвокатское бюро Валерии Коломиец".

Теги: #коломиец #декларация
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