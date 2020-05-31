Замминистра юстиции Коломиец задекларировала 248 тыс. грн доходов за 2019 год

Заместитель министра юстиции Украины Валерия Коломиец указал 247 тыс. 793 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

В частности, заработная плата составила 247 065 грн и банковские проценты и бонусы – 728 грн.

Также она указала в декларации $7 тыс. наличными.

Коломиец владеет 50% квартиры (58,2 кв. м) во Львовской области.

Кроме того, она является собственницей двух фирм с одним названием: "Адвокатское бюро Валерии Коломиец".