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08:27 31.05.2020

На День Киева возобновят работу столичные фонтаны

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На День Киева возобновят работу столичные фонтаны

На День Киева днём в воскресенье, 31 мая, возобновят работу столичные фонтаны на Майдане Незалежности, сообщили в киевском городском совете.
"31 мая на День Киева возобновят работу столичные фонтаны. В частности, в воскресенье днем состоится запуск фонтанных комплексов на Майдане Незалежности", – говорится в информации пресс-службы на сайте горсовета в субботу.
В горсовете подчеркнули, что сезон работы столичных фонтанов продлится до 30 сентября 2020 года.
"Напомним, что обычно сезон работы фонтанов начинается 1 мая. В этом году восстановление работы фонтанов после зимы перенесли на конец мая в связи с карантинными ограничениями", – уточнили чиновники.
Также в информации отметили, что как и в предыдущие годы, два фонтанные комплексы будут работать в режиме светло-музыкального шоу - это фонтаны "Большой" и "Малые" на Майдане Незалежности, а также уникальный комплекс фонтанов в акватории Русановского канала.
Кроме того, в горсовете добавили, что отремонтирован фонтан в парке М.Заньковецкой по адресу: ул.Большая Васильковская, 119-121, который будет подсвечиваться в вечернее время.

Теги: #киев #фонтаны #день_города
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