События

07:25 31.05.2020

Российские наёмники 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, без потерь

2 мин читать
Российские наёмники 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки российские наёмники на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины используя запрещенное минскими разрешениями оружие, потерь со стороны украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня… Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Авдеевки российские наёмники использовали минометы калибра 82-мм, кроме того трижды обстреляли украинские оборонительные укрепления у этого населенного пункта из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на подступах к Орехово зафиксировано применение целого спектра пехотного вооружения. В частности, по позициям ООС российские наёмники дважды вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, они дважды обстреливали украинских военных у Хутора Вольного. Противник использовал станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а затем выпустил 7 мин калибра 82-мм.
По данным украинской разведки, 30 мая было ранено двое российских наёмников на Донбассе.
"С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", – подытожили в штабе.

Теги: #оос #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:11 30.05.2020
Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

13:09 30.05.2020
Российские наемники обстреляли украинские позиции возле Авдеевки - Минобороны

Российские наемники обстреляли украинские позиции возле Авдеевки - Минобороны

07:32 30.05.2020
Российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

Российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

22:44 29.05.2020
В результате обстрела российских наемников на Донбассе украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

В результате обстрела российских наемников на Донбассе украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

18:09 29.05.2020
Российские наемники 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в пятницу

Российские наемники 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в пятницу

09:31 29.05.2020
Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого умершего в зоне ООС полковника-танкиста Межакова

Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого умершего в зоне ООС полковника-танкиста Межакова

07:07 29.05.2020
Российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

18:04 28.05.2020
В зоне проведения ООС умер командир 1 отдельной танковой Сиверской бригады Юрий Межаков

В зоне проведения ООС умер командир 1 отдельной танковой Сиверской бригады Юрий Межаков

07:19 28.05.2020
За минувшие сутки российские наёмники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины

За минувшие сутки российские наёмники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины

17:56 27.05.2020
Российские наемники на Донбассе обстреляли участок разведения у Золотого

Российские наемники на Донбассе обстреляли участок разведения у Золотого

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На админгранице с временно оккупированным Крымом похищен военнослужащий ВСУ

Доход Зеленского и членов его семьи в 2019 году составил 28,6 млн грн, уплачено в бюджет 3,6 млн грн налогов - декларация

Поездка Зеленского в Оман оплачивалась за счет супруги, по закону такие расходы не декларируются

Семья Зеленского продала права всех 12 предприятий в Украине семье Шефира, президент продал акции Green Family и 4 торговых марок в РФ

В 11 областях Украины количество больных COVID-19 за сутки превысило число выздоровевших

ПОСЛЕДНЕЕ

Помпео в связи с ситуацией вокруг Гонконга пообещал, что США защитят себя от "тирании" Компартии Китая

Начальника Воздушных сил ВСУ будут судить за нанесение ущерба почти в 800 тыс. грн из-за служебной халатности

У США скоро будут самые совершенные виды оружия в истории

На Буковине 30 мая лабораторно подтвердили 43 новых случая коронавируса, общее число заболевших достигло 3349 человек

США преодолели зависимость от других стран при отправке астронавтов в космос – Трамп

На админгранице с временно оккупированным Крымом похищен военнослужащий ВСУ

В Молдове общее число зараженных коронавирусом превысило 8 тыс

Ермак заработал почти 256 тыс. грн за 2019 год, хранит наличными $347 тыс. и EUR50 тыс.

Американский корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту успешно вышел на орбиту

Суд избирает меру пресечения участникам стрельбы в Броварах: шесть подозреваемых арестованы без права внесения залога

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА