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04:59 31.05.2020

Начальника Воздушных сил ВСУ будут судить за нанесение ущерба почти в 800 тыс. грн из-за служебной халатности

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Начальника Воздушных сил ВСУ будут судить за нанесение ущерба почти в 800 тыс. грн из-за служебной халатности

За убытки в почти 800 тыс. грн из-за служебной халатности предстанет перед судом начальник одного из управлений Воздушных сил Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
Как сообщили в ГБР, в суд направлено обвинительное заключение в отношении начальника одного из управлений Воздушных сил ВСУ.
Уголовное производство открыто по ч.3 ст.425 (халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) УК Украины.
Следствием было установлено, что военнослужащий не осуществил надлежащее управление и контроль за использованием средств, вверенных воинской части Винницкой области на выполнение капитального ремонта помещения.
"Таким образом, в 2019 году предприятие-исполнитель работ получило оплату за фактически невыполненные ремонтные работы, что повлекло государству ущерб в размере более 793 тыс. грн", – сказано в сообщении.
В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Теги: #всу #гбр #убытки #халатность
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