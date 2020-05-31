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03:55 31.05.2020

У США скоро будут самые совершенные виды оружия в истории

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У США скоро будут самые совершенные виды оружия в истории

США близки к тому, чтобы получить невероятные новые виды оружия, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Скоро мы высадимся на Марсе. Кроме того, скоро в нашем распоряжении будут самые совершенные виды оружия в истории", - сказал он, выступая перед сотрудниками НАСА во Флориде.
"Я уже видел опытные образцы, и даже мне трудно поверить в это (в возможности разрабатываемого оружия - ИФ)", - добавил он.
Трамп не стал рассказывать, о каком типе новых вооружений идет речь, и вернулся к обсуждению темы освоения космоса американскими компаниями.

Теги: #сша #вооружение #трамп
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