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00:11 31.05.2020

В Молдове общее число зараженных коронавирусом превысило 8 тыс

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В Молдове общее число зараженных коронавирусом превысило 8 тыс

Число зарегистрированных случаев коронавируса в Молдове превысило 8 тыс., более половины заболевших в стране уже вылечились, сообщила в субботу вечером пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.
"В субботу было проведено 1539 тестов, в том числе 1281 первичный тест. Диагноз COVID-19 подтвержден, в общей сложности, у 8098 человек. За последние сутки из больниц выписано 177 человек. Количество вылечившихся составляет 4455 человек", - отмечается сообщении.
Министерство также сообщает, что в субботу скончались еще три человека с диагнозом COVID-19. У всех были сопутствующие хронические заболевания. Количество скончавшихся от коронавируса составляет 291 человек.
Согласно данным Оперативного штаба по профилактике и недопущению COVID-19, в Приднестровье зарегистрировано 980 случаев заражения COVID-19, 538 человек вылечилось, 38 - скончалось.

Теги: #молдова #ситуация #коронавирус
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