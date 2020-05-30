Ермак заработал почти 256 тыс. грн за 2019 год, хранит наличными $347 тыс. и EUR50 тыс.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в 2019 году получил 255 тыс. 859 грн дохода от предпринимательской и адвокатской деятельности.

Согласно электронной декларации, в прошлом году он получил 151 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности, 42 тыс. 570 грн и 10 тыс. 672 грн зарплаты по основному месту работы в адвокатском объединении "Міжнародна правнича компанія" и ООО "Міжнародна правнича компанія", 49 тыс. 317 грн зарплаты по совместительству в ООО "Міжнародна правнича компанія", 1,3 тыс грн гонорара в "Медийной группе европейского партнерства" и 1 тыс. грн от отчуждения ценных бумаг.

Глава Офиса президента хранит наличными $347 тыс. и EUR50 тыс. У него размещено 26 тыс. 803 грн в "ОТП Банке" и 609 грн в "Кредобанке".

Ермак одолжил в прошлом году 1 млн 380 тыс. 660 грн принадлежащей ему ООО "Гарнет Інтернешнл Медиа Групп", которая с 2016 года имеет перед Ермаком две задолженности по договорам на 4,98 млн грн и 3 млн 334 тыс. 218 грн. В 2006 году он взял кредит в "Альфа-Банке" на 4 млн 377 тыс. 186 грн, по которому еще должен выплатить 3 млн 328 тыс. 387 грн.

В 2005 году Ермак приобрел квартиру в Киеве площадью 107,8 кв. м за 3 млн 535 тыс. грн. С августа 2015 года он пользуется автомобилем Toyota Camry, который принадлежит Андрею Ерошову.

Ермак владеет с 1997 года 50% корпоративных прав ООО "Міжнародна правнича компанія", где является директором, а с марта 2019 года – 60% в адвокатском объединении "Міжнародна правнича компанія".

С 1999 года ему принадлежит 10% в созданном для оптовой торговли ЗАО "Интерпромфинанс Украина" (90% которого принадлежит российскому предпринимателю, банкиру и общественно-политическому деятелю Рахамиму Эмануилову), с 2001 года – 50% ООО "Интерпромфинанс-Безпека" (деятельность частных охранных служб).

С 2012 года Ермак владеет 99% ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп" (распространение и производство кино- и видеофильмов, ТВ-программ), с ноября 2014 года 100% корпоративных прав ООО "Эр Пи Ай" (компоновка кино- и видеофильмов, телевизионных программ); с 2004 года 50% ООО "Международная фармацевтическая группа" (второй учредитель – народный депутат от "Слуги народа" Андрей Задорожный).

С 2002 года Ермаку принадлежит 0,01% ООО "Виссон Юкрейн Технолоджис" (исследование и экспериментальные разработки в сфере естественных и технических наук, производство и оптовая торговля компьютерами и периферийным оборудованием; 99% - у "Виссон Лимитед", Британские Виргинские острова), с 2018 года – 33,33% в ООО "Ама Вижн" (производство кино- и видеофильмов, ТВ-программ).

Глава ОП является конечным бенефициаром указанных компаний, ассоциации "Украинско-грузинское сотрудничество в сфере иностранного инвестирования" (основатели - "Міжнародна правнича компанія" и общество с солидарной ответственностью "Кавтарадзе и партнеры"), ООО "М.Е.П." (деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам налогообложения), ООО "Украинско-грузинская медийная компания" (производство кино- и видеофильмов, ТВ-программ).

Ермак является членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром", куда его назначил своим указом в октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский.

Ермак – руководитель ассоциации "Украинско-грузинское сотрудничество в сфере иностранного инвестирования" и организации "Наша гордость". Член общественных организаций "Украинская киноакадемия", "Відчуй", "Союз предпринимателей теле и киноиндустрии", "Союз потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и изделий медицинского назначения", профессионального объединения "Национальная ассоциация адвокатов Украины", всеукраинской организации "Союз специалистов в сфере охраны психического здоровья Украины".

20 марта 2020 года Ермак также внес в Единый реестр деклараций информацию о приобретении 11 марта автомобиля Mercedes-Benz S350 (2019 года выпуска) за 2 млн 972 тыс. 776 грн. Ермак также потратил на оплату услуг при приобретении автомобиля 106 тыс. 752 грн, и на оплату сбора во время приобретения права собственности на легковые автомобили – 123 тыс. 865 грн. В общей сложности, на покупку автомобиля глава ОП потратил 3 млн 203 тыс. 393 грн.

Ермак был назначен руководителем Офиса президента 11 февраля 2020 года. До этого был помощником президента Украины Владимира Зеленского.