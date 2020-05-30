Суд избирает меру пресечения участникам стрельбы в Броварах: шесть подозреваемых арестованы без права внесения залога

В Киевской области Броварской суд избирает меру пресечения 21 участнику стрельбы в Броварах, шесть подозреваемых арестованы без права внесения залога, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"На 22.00 сегодня 6 лицам - принято содержание под стражей без залога. Всего задержано 28 участников позорной перестрелки в Броварах. Суд продолжается", – написал министр в своём аккаунте в Твиттер в субботу вечером.

Он напомнил, что Нацполиция просит меру пресечения в виде содержания под стражей 21 подозреваемому.

"Наказание за преступление - единственный путь к справедливости!", – добавил Аваков.

Как сообщалось, 29 мая утром в Броварах произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. По информации замглавы МВД Антона Геращенко, три участника перестрелки получили ранения из травматического оружия.

Изначально сообщалось об 11 задержанных. На территории Киевской области введен план-перехват из-за перестрелки. Позже появилась информация о задержании в Винницкой и Житомирской области еще 10 человек, причастных к конфликту.

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Позже действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

Позже министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в видеообращении заявил о 28 задержанных участниках стрельбы, а также 22 выдвинутых подозрениях. По его словам, было изъято 16 единиц оружия.

"Мы рассчитываем, что при поддержке Офиса Генерального прокурора завтра в судах им будет предъявлен безальтернативный арест, и эти люди в будущем надолго сядут в тюрьму", - отметил Аваков.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 30 мая заявил, что правоохранители определили более 60 участников стрельбы в г.Бровары Киевской области, включая заказчиков.