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22:20 30.05.2020

Суд избирает меру пресечения участникам стрельбы в Броварах: шесть подозреваемых арестованы без права внесения залога

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Суд избирает меру пресечения участникам стрельбы в Броварах: шесть подозреваемых арестованы без права внесения залога

В Киевской области Броварской суд избирает меру пресечения 21 участнику стрельбы в Броварах, шесть подозреваемых арестованы без права внесения залога, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"На 22.00 сегодня 6 лицам - принято содержание под стражей без залога. Всего задержано 28 участников позорной перестрелки в Броварах. Суд продолжается", – написал министр в своём аккаунте в Твиттер в субботу вечером.
Он напомнил, что Нацполиция просит меру пресечения в виде содержания под стражей 21 подозреваемому.
"Наказание за преступление - единственный путь к справедливости!", – добавил Аваков.
Как сообщалось, 29 мая утром в Броварах произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. По информации замглавы МВД Антона Геращенко, три участника перестрелки получили ранения из травматического оружия.
Изначально сообщалось об 11 задержанных. На территории Киевской области введен план-перехват из-за перестрелки. Позже появилась информация о задержании в Винницкой и Житомирской области еще 10 человек, причастных к конфликту.
Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.
Позже действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.
Позже министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в видеообращении заявил о 28 задержанных участниках стрельбы, а также 22 выдвинутых подозрениях. По его словам, было изъято 16 единиц оружия.
"Мы рассчитываем, что при поддержке Офиса Генерального прокурора завтра в судах им будет предъявлен безальтернативный арест, и эти люди в будущем надолго сядут в тюрьму", - отметил Аваков.
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 30 мая заявил, что правоохранители определили более 60 участников стрельбы в г.Бровары Киевской области, включая заказчиков.

Теги: #стрельба #суд #бровары
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