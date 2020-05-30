События

20:47 30.05.2020

В воскресенье и понедельник на западе Украины ожидаются значительные дожди и повышение уровня воды в реках

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В воскресенье и понедельник на западе Украины ожидаются значительные дожди и повышение уровня воды в реках

В воскресенье, 31 мая, и понедельник, 1 июня, в западных областях ожидаются значительные дожди (I уровень опасности, желтый), в Карпатах ночью сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый), ожидается повышение уровня воды в реках, сообщили в Укргидрометцентре.
"В течение 31 мая - 1 июня, в связи со значительными дождями, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,5 - 1,5 м, на отдельных участках до 2 м (над уровнями на 8:00 29 мая), местами начальное затопление заводей, сельскохозяйственных угодий", – говорится в сообщении на странице Укргидрометцентра в Фейсбук в субботу.
Отмечено, что возможно формирование значительного местного, склонного стока.

Теги: #дожди #украина #реки
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