В воскресенье и понедельник на западе Украины ожидаются значительные дожди и повышение уровня воды в реках

В воскресенье, 31 мая, и понедельник, 1 июня, в западных областях ожидаются значительные дожди (I уровень опасности, желтый), в Карпатах ночью сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый), ожидается повышение уровня воды в реках, сообщили в Укргидрометцентре.

"В течение 31 мая - 1 июня, в связи со значительными дождями, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,5 - 1,5 м, на отдельных участках до 2 м (над уровнями на 8:00 29 мая), местами начальное затопление заводей, сельскохозяйственных угодий", – говорится в сообщении на странице Укргидрометцентра в Фейсбук в субботу.

Отмечено, что возможно формирование значительного местного, склонного стока.