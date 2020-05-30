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19:43 30.05.2020

Пленарное заседание Верховной Рады состоится 2 июня

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Пленарное заседание Верховной Рады состоится 2 июня

Рада вернется к пленарной работе во вторник, 2 июня, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Рада вернется к пленарной работе во вторник, 2 июня. Новых случаев заболевания COVID-19 среди депутатов пока нет - все тесты тех, кто контактировал с Валерием Божиков - отрицательные", – написала Кравчук на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.
По её словам, нардепы начнут рабочую неделю с рассмотрения Программы правительства. Кравчук подчеркнула, что абсолютное большинство комитетов Верховной Рады не поддержали текст, поданный в апреле Кабинетом министров, и предоставили свои рекомендации его изменения.
"Вероятно голосование в зале будет аналогичным и программу отправим на доработку. По закону Правительство должно внести доработанный вариант и парламент рассмотрит его в течение 15 дней. Рассчитываем получить детальный и более конкретный документ, который учтет рекомендации народных депутатов", – написала она.
Кроме того, в повестке дня в неделю голосования во втором чтении значится законопроект о "ворах в законе", постановления от комитета по иностранным делам, пакет законопроектов от "цифрового" комитета - про облачные услуги, об электронных коммуникациях, о защите телекоммуникационных сетей.
"Также в планах голосования во втором чтении законопроект из пакета спасения креативных индустрий. И важные изменения в избирательное законодательство: в частности по внедрению партийных списков на местных выборах в городских ОТГ, где не менее 15 тыс. населения (сейчас - 90 тыс), уменьшение залога за участие в выборах в 4 раза, параллельное выдвижение в советы разного уровня и много другого - в первом чтении", – добавила заместитель главы фракции "Слуга народа".

Теги: #работа #рада
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