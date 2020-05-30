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18:13 30.05.2020

Индия приступает с 8 июня к поэтапному выходу из режима изоляции

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Индия приступает с 8 июня к поэтапному выходу из режима изоляции

Власти Индии начинают с 8 июня постепенно отменять ограничительные меры, введенные с целью сдержать распространение коронавируса, сообщает в субботу издание "Хиндустан таймс".

Ряд зон, где эпидемиологические показатели считаются неблагоприятными, останется в изоляции до 30 июня. Что касается остальных территорий, то на первой фазе отмены изоляции 8 июня разрешат возобновить деятельность для публики местам религиозного поклонения, отелям, ресторан, торговым центрам. В то же время Минздрав Индии в сотрудничестве с другими ведомствами будет добиваться соблюдения социальной дистанции.

На втором этапе смогут возобновить работу школы, колледжи и образовательные учреждения. Предполагается, что власти различных индийских штатов для начала проведут консультации с родителями и другими заинтересованными сторонами, а затем примут решение об открытии учреждений - в июле 2020 года

Однако пока что под запретом останутся международные пассажирские авиаперевозки, кинотеатры, бассейны, парки развлечений, театры, бары, залы массовых собраний. На третьем этапе, после анализа ситуации, будет принято решение о датах возобновления социальных, политических, культурных и религиозных мероприятий с участием большого числа людей.

Режим изоляции в Индии был введен 25 марта, и продлевался до 31 мая.

Между тем, по данным статистического сайта Worldometer, в Индии выявлены 175 434 случая коронавируса. 4983 инфицированных скончались, 82 945 выздоровели.

Теги: #коронавирус #индия
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