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18:11 30.05.2020

Таможня: задержки проезда украинско-венгерской границы связаны с проблемами перевозки водителями грузов на заказ

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Таможня: задержки проезда украинско-венгерской границы связаны с проблемами перевозки водителями грузов на заказ

Гостаможслужба Украины в связи с сообщениями СМИ о скоплении на украинском-венгерской границе более 300 микроавтобусов заявляет, что таможенники работают с соблюдением требований действующего законодательства и не осуществляют никаких дополнительных проверок или операций, кроме определенных законом. По состоянию на 15:00 30 мая в зоне таможенного контроля пункта пропуска "Чоп-Захонь" таможенного поста "Тиса" находилось около 25 микроавтобусов. Пассажиры, которые придерживались требований к перемещению товаров через таможенную границу Украины беспрепятственно его пересекли, говорится в сообщении Гостаможни .

При этом отмечается, что водители микроавтобусов, которые сейчас находятся на таможенном посту, кроме личных вещей граждан, перемещают посылки на заказ. Некоторые из них отказываются письменно декларировать перемещаемые товары и подавать документы для таможенного контроля. Составлено несколько карточек отказов. Это делает невозможным пересечение границы на законных основаниях.

Кроме того, проблемой является отсутствие необходимых документов для перемещения посылок у граждан. Так, например, отсутствуют перечни товаров, перемещаемых в посылках и соответствующие таможенные декларации CN23.

В отдельных водителей являются договоры, заключенные с почтовыми операторами, однако имеющиеся превышение ограничений по перемещению продуктов питания или стоимости товаров сверх норм (определены в ч. 1 ст. 374 ТКУ).

Всем "перевозчикам" было предложено задекларировать товары согласно требованиям Таможенного Кодекса, а ограниченные к перемещению товары - сдать на склад таможенного органа.

Пока что ни один из водителей не согласился на законные условия пересечения границы. К сожалению, пребывания на таможенном посту затрудняет пересечение границы другим категориям граждан. Таможня, со своей стороны, усилила изменения на Тисе дополнительными работниками, чтобы минимизировать неудобства другим гражданам.

Мобильные группы из числа сотрудников Нацполиции и СБУ находятся за пределами пункта пропуска.

В связи с ситуацией, сложившейся Гостаможслужба отмечает: соблюдение требований таможенного законодательства является обязательным для всех граждан. Работники таможни предложили водителям и пассажирам бусиков возможные варианты решения проблемы в правовом поле: они могут либо задекларировать перемещаемые товары должным образом, или передать их в таможенного склада. Возвращение транспортных средств невозможно из-за карантин въезда на территорию Венгрии украинцев.

Теги: #таможня #венгрия #граница
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