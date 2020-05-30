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18:10 30.05.2020

Разумков в 2019г дал в долг 26,7 млн грн и получил доходов почти 1,3 млн грн, его супруга – 4,6млн грн

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Разумков в 2019г дал в долг 26,7 млн грн и получил доходов почти 1,3 млн грн, его супруга – 4,6млн грн

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков задекларировал за 2019г 26млн 702 тыс. грн, которые он дал в долг третьему лицу, и доход от предпринимательской деятельности в размене 914,2тыс. грн.

Согласно электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год, обнародованной в Едином государственном реестре деклараций, Разумков задекларировал 10 тыс. 320 грн социальной помощи, 178,5 тыс. зарплаты председателя Рады, 600 грн от сдачи имущества в аренду, 88 тыс. зарплаты в ООО "Украинская политконсалтинговая группа", 914,2 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности, дополнительное благо от банка в размере 391 грн, 27 тыс. 802 грн от продажи электроэнергии, произведенной по "зеленому" тарифу, 22,3 тыс. грн от партии "Слуга народа" за участие в обучении, 51,48 тыс. грн дохода от отчуждения корпоративных прав и ценных бумаг, и 1050 грн процентов.

Супруга спикера, Елена Чайка, заработала 3млн 855тыс. 616грн от предпринимательской деятельности, 550грн от сдачи имущества в аренду, 171 грн дополнительного блага от банка, 744тыс. 800грн дохода от отчуждения движимого имущества, 550 грн процентов и подарок в неденежной форме стоимостью 80,52 тыс. грн от мужа.

В собственности семьи председателя Рады домовладение в Софийской Борщаговке площадью 492,2 кв.м и участок земли под него на 1020 кв.м стоимостью 2млн 915тыс. грн и 642тыс. 567грн соответственно, офисные помещения в Киеве площадью 74,9 кв.м. и стоимостью 898,8 тыс грн. Также спикеру Рады и его супруге принадлежат квартира в столице на 78,5 кв.м. с неизвестной стоимостью, еще одна - на 165,55 кв.м и стоимостью 150тыс. грн находится в совместном владении с третьим лицом, третья - на 53,2 кв.м. и стоимостью 5тыс. грн, четвертая - на 44,5 кв.м. стоимостью 45тыс .127 грн.

Помимо квартир в Киеве, Разумков и Чайка являются собственниками квартиры на 232,4 кв.м. и участка площадью 500 кв.м в с.Здоровка Васильковского района Киевской области стоимостью 648тыс. 445 грн и 26,95тыс. грн соответственно, дома на 489,6 кв.м., участка на 962 кв.м, и квартиры на 73,2 кв.м в совместном владении стоимостью 1 млн 56 тыс. 703 грн, 139 тыс. 433 грн и 14 грн соответственно.

Также супруга депутата арендует земельный участок площадью 1333 кв.м в Николаеве, два помещения площадью 30 и 120 кв.м в Чигирине, Черкасской области, нежилое помещение на 42,2 кв.м. в с.Сагуновка Черкасской области и еще одно на 61,6 кв.м в с. Мошни Черкасской области.

Разумову принадлежат два автомобиля марки Toyota: "Land Cruiser 200" 2013 года выпуска "Camry" 2012 г.в., стоимость которых не указана. В собственности у Чайки находятся автомобили "Tesla Model S" 2017 года выпуска за 750 тыс. грн и "BMW X5" 2016 года стоимостью 1 млн 431 тыс. грн. Она же является бенефициаром (контролером) в 3 ООО: "Украинская политконсалтинговая группа", "Интеринвест ХХІ век" и принадлежащей ей компании "Ломбард Про100 кредит" и "Бизнесинвестстрой".

На счетах в банках семья спикера парламента хранит 134 тыс. 31 грн, 1325 евро и $694. Наличными Разумков и Чайка держат 910 тыс. грн и $165 тыс.

Также депутат дал третьему лицу в долг 26 млн 702 тыс. 83 грн и подарил третьему лицу неуказанный автомобиль. По совместительству Разумков на неоплатной основе работает директором в ООО своей супруги "Интеринвест ХХІ век".

Теги: #разумков #декларация
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