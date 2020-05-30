Поездка Зеленского в Оман оплачивалась за счет супруги, по закону такие расходы не декларируются

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Султанат Оман в начале 2020 года оплачивалась за счет супруги главы государства Елены Зеленской, сообщает пресс-служба президента в связи с обнародованием им электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

"Согласно законодательству, расходы и сделки членов семьи не декларируются", - отмечает в субботу пресс-служба главы государства.

5 января 2020 года Офис президента Украины сообщил, что Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства, и где у главы государства запланированы встречи на высшем уровне.

5 января Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Омана, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой и отметил заинтересованность Украины в прямых инвестициях из Омана. 6 января в ходе встречи с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршидом Зеленский обсудил активизацию инвестиционного сотрудничества между странами.

Утром 8 января Офис президента сообщил, что Зеленский прервал свой визит в Оман и срочно возвращается в Украину в связи с крушением украинского самолета авиакомпании МАУ в Иране.

3 апреля в пресс-службе Офиса президента агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что перелет и проживание семьи президента Зеленского в Оман в начале января оплачивала супруга главы государства Елена Зеленская, с дорогой обратно помог султанат Омана, когда в том регионе начались проблемы с авиасообщением из-за обострения ситуации вокруг Ирана.

"Перелет туда и гостиницу оплачивала супруга президента. А обратно Султанат Омана оказал украинскому государству поддержку и помог срочно отправить президента Владимира Зеленского в Украину после трагической катастрофы украинского самолета в Иране", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ОП.

20 мая на пресс-конференции по случаю первого года президентства Зеленский отметил, что его частную поездку в Оман оплатила семья, которая поехала в эту страну, а поездка была использована также для налаживания отношений с султанатом.

"У меня есть семья и дети, которые полетели в Оман на отдых. У них есть такая возможность, право на это. Правда в том, что у меня были встречи ради Украины, моя семья оплатила отель, в том, что я имею право полететь не инкогнито, по билету, который был куплен, и где написано не "Петр Инкогнито", а Владимир Зеленский", - сказал он на пресс-конференции.

По словам президента, он не хотел использовать государственные ресурсы для встречи с руководителями этого государства. "Я не брал с собой свой Офис, своих помощников, министра иностранных дел. Полетел, встретился, сделали, я думаю, очень важные вещи. Этот человек сейчас руководит государством Оман", - пояснил он.