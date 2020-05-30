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17:16 30.05.2020

Семья Зеленского продала права всех 12 предприятий в Украине семье Шефира, президент продал акции Green Family и 4 торговых марок в РФ

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Семья Зеленского продала права всех 12 предприятий в Украине семье Шефира, президент продал акции Green Family и 4 торговых марок в РФ

Семья президента Украины Владимира Зеленского в 2019 году осуществила продажу корпоративных прав всех двенадцати украинских предприятий семье первого помощника главы государства Сергея Шефира на сумму 246 тыс. 144 грн.

"Владимир Зеленский весной 2019 года избавился от акций компании Green Family LTD, а также всех четырех торговых марок, зарегистрированных в Российской Федерации. Также избавился от корпоративных прав в иностранных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited", - сообщает в субботу пресс-служба главы государства.

Зеленский продолжает оставаться владельцем большого количества торговых марок. Так, в 2019 году были зарегистрированы две торговые марки "Слуга народа" на его имя.

В 2019 году компания PricewaterhouseCoopers провела оценку нескольких торговых марок. По данным соответствующего отчета, стоимость торговой марки "Вечерний квартал" составляет 45,81 млн грн. Стоимость торговой марки "Рассмеши комика" составила 14,65 млн грн.

"На основании произведенной оценки Владимир Зеленский получил роялти от использования торговых марок в сумме 5 млн 48 тыс. грн, поэтому его доходы по сравнению с предыдущим годом выросли", - отмечает пресс-служба президента.

На оплату консультационных услуг компании PricewaterhouseCoopers потрачено 567 тыс. 875 грн.

Согласно поданной Зеленским в январе 2019 года декларации кандидата в президенты Украины за 2017 год, ему на тот момент принадлежало 99,99% корпоративных прав ООО "Студия Квартал-95" (еще 0,01% - Елене Зеленской), 18% ООО "Студия Квартал 95", 100% корпоративных прав ООО "Киноквартал", 18,75% ООО "Квартал-Концерт", 12,5% ООО "Квартал ТВ", 16,7% ООО "Продюсерский центр "Лига смеха", 22,5% ООО "Анимационная студия 95".

Он также владел 12,5% ООО "Инвест-Анима", 13% ООО "Гауди Студио", 15% ООО "Фиш-Хаус" (ресторанный бизнес).

Елене Зеленской принадлежало еще 25% ООО "Зелари Фиш" (переработка и консервирование, торговля рыбой, ракообразными и моллюсками).

Зеленский являлся конечным бенефициарным собственником ООО "Киноквартал", ООО "Студия Квартал - 95", Aldorante Limited (Кипр), Vilhar Holdings Limited (Кипр), Film Heritage inc (Белиз), San Tommaso S.R.L. (Италия), Megiritano Ventures Ltd (Британские Виргинские острова).

Елена Зеленская - конечным бенефициаром ООО "Студия Квартал - 95", ООО "Зелари Фиш", Aldorante Limited (Кипр), Film Heritage inc (Белиз), San Tommaso S.R.L. (Италия).

С 2012 года Зеленский был акционером Megiritano Ventures Ltd (Британские Виргинские острова) и совместно с женой акционерами Aldorante Limited (Кипр), с 2008 года – акционером Vilhar Holdings Limited (Кипр).

Также он позже дополнил декларацию информацией, что с 28 мая 2012 года был акционером компании Green Family LTD (Никосия, Кипр), которой на тот момент принадлежала российская компания "Грин Филмс". 24 января 2019 года появилась информация, что Зеленский вышел из состава Green Family LTD.

Теги: #зеленский #декларация
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