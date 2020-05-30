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16:23 30.05.2020

Доход Зеленского и членов его семьи в 2019 году составил 28,6 млн грн, уплачено в бюджет 3,6 млн грн налогов - декларация

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Доход Зеленского и членов его семьи в 2019 году составил 28,6 млн грн, уплачено в бюджет 3,6 млн грн налогов - декларация

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год.

"Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили 28 млн 602 тыс. 468 грн. Семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 3,6 млн грн", - сообщает в субботу пресс-служба главы государства.

С мая 2019 года Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью и получает заработную плату исключительно в Государственном управлении делами. Сумма полученной им зарплаты с мая по декабрь 2019 года составила 208 тыс. 787 грн.

"В отчетном периоде зафиксирован рост заработной платы супруги и уменьшение зарплаты и доходов от предпринимательской деятельности Владимира Зеленского", - отмечается в сообщении.

В частности, в 2019 году семья президента получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн.

Зеленский задекларировал 4 млн 423 тыс. грн, которые были получены от продажи недвижимого имущества в городе Киеве на улице Большой Васильковской, принадлежавшего его жене.

Также семья Зеленских получила 3,2 млн грн за предоставление в аренду квартиры на территории Великобритании.

В 2019 году супруга президента Елена Зеленская получила заем от первого помощника главы государства Сергея Шефира в размере 5 млн грн. Заем была возвращен к концу отчетного года.

Зеленский потратил в 2019 году 11,5 млн грн в качестве взноса в избирательный фонд кандидата в президенты Украины.

Теги: #зеленский #декларация
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