Замминистра финансов Шкураков задекларировал 875 тыс. грн доходов за 2019 год

Заместитель министра финансов Украины Василий Шкураков указал 874 тыс. 693 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

В частности, заработная плата составила 845 557 грн, банковские проценты – 4 459 грн и страховые выплаты – 24 6778 грн, а его жена за прошлый год задекларировала 83 920 грн доходов.

Также он указал в декларации 61 359 грн на банковских счетах, а также 53 тыс. грн и 650 евро наличными.

Кроме того, в декларации указан остаток задолженности по кредиту на автомобиль в размере 361 861 грн.

Замминистра владеет 50% дома (70 кв. м) и земельного участка (587 кв. м) в Харьковской области, а также совместно с семьей квартирой (71 кв. м) в Киеве.

Кроме того, он владеет двумя автомобилями: Citroen С4 2013 года выпуска и Hyundai Santa Fe 2018 года выпуска.