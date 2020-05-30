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15:39 30.05.2020

Суд избирает меру пресечения участникам стрельбы в Броварах: первый подозреваемый арестован без права внесения залога - Нацполиция

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Суд избирает меру пресечения участникам стрельбы в Броварах: первый подозреваемый арестован без права внесения залога - Нацполиция

В Киевской области Броварской суд избирает меру пресечения 21 участнику стрельбы в Броварах, первый подозреваемый арестован без права внесения залога, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"По состоянию на 14:00 суд избрал меру пресечения одному фигуранту - содержание под стражей без права внесения залога", - сказано в сообщении.

По информации Нацполиции, сейчас 21 участнику конфликта объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители обратились в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения - содержание под стражей.

Как сообщалось, 29 мая утром в Броварах произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. По информации замглавы МВД Антона Геращенко, три участника перестрелки получили ранения из травматического оружия.

Изначально сообщалось об 11 задержанных. На территории Киевской области введен план-перехват из-за перестрелки. Позже появилась информация о задержании в Винницкой и Житомирской области еще 10 человек, причастных к конфликту.

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Позже действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

Позже министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в видеообращении заявил о 28 задержанных участниках стрельбы, а также 22 выдвинутых подозрениях. По его словам, было изъято 16 единиц оружия.

"Мы рассчитываем, что при поддержке Офиса Генерального прокурора завтра в судах им будет предъявлен безальтернативный арест, и эти люди в будущем надолго сядут в тюрьму", - отметил Аваков.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 30 мая заявил, что правоохранители определили более 60 участников стрельбы в г.Бровары Киевской области, включая заказчиков.

Теги: #бровары #полиция #суд
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