В результате ДТП в Польше погиб украинец – МИД

В результате дорожно-транспортного происшествия в Польше в пятницу, 29 мая, погиб гражданин Украины, сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"30.05.2020 года управление полиции г.Вроцлав сообщило о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 29.05.2020 года на автомагистрали А4 (уезд Шрода-Шльонска) при участии легкового автомобиля Opel Movano и грузовика Mersedes. В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель легкового автомобиля - гражданин Украины, 1979 г.р. После проведения следственных мероприятий на месте аварии тело умершего доставили в учреждение судебной медицины г. Вроцлав", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

По словам Погорельцева, по факту ДТП управлением уездной полиции г.Срода Сленска проводится уголовное производство по делу.

"Генеральное консульство Украины в Кракове поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает меры по розыску родственников умершего украинца. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Генерального консульства Украины в Кракове", - подчеркнул он.