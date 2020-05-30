События

15:11 30.05.2020

В результате ДТП в Польше погиб украинец – МИД

1 мин читать
В результате ДТП в Польше погиб украинец – МИД

В результате дорожно-транспортного происшествия в Польше в пятницу, 29 мая, погиб гражданин Украины, сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"30.05.2020 года управление полиции г.Вроцлав сообщило о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 29.05.2020 года на автомагистрали А4 (уезд Шрода-Шльонска) при участии легкового автомобиля Opel Movano и грузовика Mersedes. В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель легкового автомобиля - гражданин Украины, 1979 г.р. После проведения следственных мероприятий на месте аварии тело умершего доставили в учреждение судебной медицины г. Вроцлав", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

По словам Погорельцева, по факту ДТП управлением уездной полиции г.Срода Сленска проводится уголовное производство по делу.

"Генеральное консульство Украины в Кракове поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает меры по розыску родственников умершего украинца. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Генерального консульства Украины в Кракове", - подчеркнул он.

Теги: #дтп #польша #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:48 30.05.2020
ГБР начало расследование смертельного ДТП с участием полицейского авто в Харькове

ГБР начало расследование смертельного ДТП с участием полицейского авто в Харькове

09:40 30.05.2020
В Харькове в результате ДТП с участием полциейского авто погибли 2 человека

В Харькове в результате ДТП с участием полциейского авто погибли 2 человека

20:58 29.05.2020
Спасатели ликвидировали утечку соляной кислоты, которая произошла в результате ДТП в Харьковской области

Спасатели ликвидировали утечку соляной кислоты, которая произошла в результате ДТП в Харьковской области

16:03 29.05.2020
Украина готова к реализации более масштабной программы налаживания трансграничного сотрудничества в Венгрией и открытию новых КПВВ - Кулеба

Украина готова к реализации более масштабной программы налаживания трансграничного сотрудничества в Венгрией и открытию новых КПВВ - Кулеба

15:54 29.05.2020
Венгры в Украине и украинцы в Венгрии будут рассматриваться как достояние обеих стран – проект совместного меморандума

Венгры в Украине и украинцы в Венгрии будут рассматриваться как достояние обеих стран – проект совместного меморандума

15:17 29.05.2020
Украина рассчитывает на возобновление полноценной поддержки Венгрией Украины в НАТО

Украина рассчитывает на возобновление полноценной поддержки Венгрией Украины в НАТО

14:01 29.05.2020
Берлин стремится к проведению саммита в "нормандском формате", но нужен прогресс по ряду пунктов - МИД ФРГ

Берлин стремится к проведению саммита в "нормандском формате", но нужен прогресс по ряду пунктов - МИД ФРГ

13:14 29.05.2020
Оснований для отмены санкций против РФ нет, и никто из ключевых партнеров не говорит об их ослаблении – Макеев

Оснований для отмены санкций против РФ нет, и никто из ключевых партнеров не говорит об их ослаблении – Макеев

18:08 25.05.2020
Африка будет в центре внимания Совета экспортеров и инвесторов при МИД - Кулеба

Африка будет в центре внимания Совета экспортеров и инвесторов при МИД - Кулеба

17:26 25.05.2020
На Кировоградщине с начала года количество аварий с пострадавшими увеличилось почти на треть

На Кировоградщине с начала года количество аварий с пострадавшими увеличилось почти на треть

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В 11 областях Украины количество больных COVID-19 за сутки превысило число выздоровевших

В Украине за минувшие сутки 393 новых случая Covid-19, 17 ранее заболевших умерли, 377 выздоровели

Украина ожидает 5-6 июня первый транш от МВФ $1,9 млрд, осенью $1,6 млрд и в следующем году $1,5 млрд – Шмыгаль

Трамп объявил о разрыве всех отношений США с ВОЗ

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны- Аваков

ПОСЛЕДНЕЕ

В Иране готовятся возобновить регулярные богослужения в мечетях

Суд избирает меру пресечения участникам стрельбы в Броварах: первый подозреваемый арестован без права внесения залога - Нацполиция

Число случаев COVID-19 в Беларуси превысило 41 тыс.

В Херсонской области местный депутат подозревается в рейдерском захвате сельхозпредприятия

Возобновление дорожного движения по понтонной переправе, установленной на месте обрушившегося моста в Днепропетровской области, начнется 1 июня - глава ОГА

Закарпатская область с 1 июня открывает пункты пропуска на границах со Словакией

В Киеве коммунальщики ликвидируют подтопления из-за сильного дождя – "Киевавтодор"

Российские наемники обстреляли украинские позиции возле Авдеевки - Минобороны

В приграничном районе на Харьковщине обнаружен склад с российскими сигаретами на сумму более 1,2 млн.грн

Ученые хотят увидеть хотя бы фото фрагмента Библии Гутенберга из коллекции Медведчука - DW

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА