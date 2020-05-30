В Киеве коммунальщики ликвидируют подтопления из-за сильного дождя – "Киевавтодор"

С ночи гидрослужбы работают в усиленном режиме, коммунальщики оперативно ликвидируют подтопления на территории столицы, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КК "Киевавтодор".

"От значительного количества дождя в столице возникли локальные подтопления. Их оперативно ликвидировали. Гидрослужба использует мотопомпы, насосные станции. Накануне очищали стоки гидромониторами. Завершают работы на ул.Пестеля. Там проблема возникла из-за значительного повышения уровня реки Лыбидь, в которую попадает вода из ливнестоков. Также заканчиваем работы на Броварском проспекте возле станции метро "Черниговская", - рассказали в "Киевавтодоре".

Отмечается, что коммунальщики и в дальнейшем будут работать в усиленном режиме. Всего для ликвидации последствий непогоды "Киевавтодор" имеет 72 единицы спецтранспорта и спецсредств.

Как сообщалось, по данным Укргидрометцентра, до 21:00 30 мая в Киеве дождь достигнет критерия значительного (и уровень опасности, желтый).