Российские наемники обстреляли украинские позиции возле Авдеевки - Минобороны

Российские наемники на Донбассе с начала субботы, 30 мая, дважды обстреляли позиции украинских военнослужащих, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, 30 мая, российско-оккупационные войска дважды вели свою позорную вооруженную активность в районе Авдеевки. Сначала оккупанты открыли огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, позже, выпустили по нашим защитникам 6 мин 82-го калибра", - сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Отмечается, что боевых потерь, по имеющейся информации, среди украинских воинов нет.