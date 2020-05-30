В приграничном районе на Харьковщине обнаружен склад с российскими сигаретами на сумму более 1,2 млн.грн

В с.Гатище Волчанского района Харьковской области в гаражах в ходе обыска были обнаружены более 30 тыс.пачек сигарет российского производства.

Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы, следственно-оперативные действия проводились на основании информации сотрудников оперативно-розыскного подразделения Харьковского погранотряда в рамках уголовного производства по ч.3 ст.190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

"Накануне пограничниками был выявлен факт противоправной деятельности на государственной границе. При проведении специальных мероприятий по поиску лиц, причастных к противоправной деятельности, оперативными сотрудниками Харьковского отряда, было установлено место накопления товаров, незаконно перемещенных из России в Украину вне установленных пунктов пропуска", - говорится в сообщении

Обыски проводила межведомственная группа пограничников Харьковского отряда при силовой поддержки мобильного подразделения "Дозор" совместно с сотрудниками СБУ и Национальной полиции под процессуальным руководством прокуратуры области.

На обнаруженных сигаретах не было акцизных марок. На пачках было указано, что сигареты произведены на ростовской табачной фабрике.

По предварительной оценке стоимость найденных сигарет составляет более 1,2 млн.грн.