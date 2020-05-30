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12:48 30.05.2020

ГБР начало расследование смертельного ДТП с участием полицейского авто в Харькове

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ГБР начало расследование смертельного ДТП с участием полицейского авто в Харькове

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, расследуют обстоятельства произошедшей в Харькове аварии с участием патрульного авто, в результате которой погибли 2 человека.

"Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшему гибель нескольких лиц по (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)... Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области", - сообщается на официальном сайте ГБР.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье, в Харькове на Московском проспекте водитель автомобиля Daewoo Lanos (22-летний сотрудник Шевченковского отдела полиции), не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со служебным автомобилем патрульной полиции Toyota Prius. В результате ДТП Daewoo загорелся, а его водитель и пассажирка погибли на месте происшествия. Двое патрульных, которые находились в служебном автомобиле, с травмами госпитализированы в местную больницу.

Теги: #гбр #дтп #полиция #харьков
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