ГБР начало расследование смертельного ДТП с участием полицейского авто в Харькове

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, расследуют обстоятельства произошедшей в Харькове аварии с участием патрульного авто, в результате которой погибли 2 человека.

"Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшему гибель нескольких лиц по (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)... Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области", - сообщается на официальном сайте ГБР.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье, в Харькове на Московском проспекте водитель автомобиля Daewoo Lanos (22-летний сотрудник Шевченковского отдела полиции), не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со служебным автомобилем патрульной полиции Toyota Prius. В результате ДТП Daewoo загорелся, а его водитель и пассажирка погибли на месте происшествия. Двое патрульных, которые находились в служебном автомобиле, с травмами госпитализированы в местную больницу.