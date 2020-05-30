В РФ выявлено 8,95 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 181 человек скончался

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8,95 тыс. случаев, зафиксирован 181 летальный исход, следует из данных оперативного штаба.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 тыс. 952 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 3 тыс. 747 (41,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в субботу.

Суточный прирост уже неделю остается в диапазоне от 8 до 9 тыс. случаев. Темп прироста за последние семь дней снизился с 2,5% до текущих 2,3%.

За сутки в стране зафиксирован 181 смертельный исход у пациентов с коронавирусом. Между тем показатель суточной смертности накануне подскочил сразу на треть - до 232, обновив в очередной раз за май абсолютный антирекорд.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 396 тыс. 575 случаев коронавирусной инфекции, 4 тыс. 555 умерших и 167 тыс. 469 выписанных (8 тыс. 212 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 224 тыс. 551. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.

Россия на третьем месте в мире числу заболевших, по данным американского Университета Джонса Хопкинса. На первой строчке США (1,74 млн, +24,2 тыс.), на второй Бразилия (465 тыс., +26,9 тыс.). Ситуация в топ-3 этого антирейтинга в ближайшие недели, вероятно, существенно не изменится.

В Москве в среду, сообщает оперативный штаб, зафиксировано 2 тыс. 367 новых случаев COVID-19 за сутки, 78 скончавшихся и 3 тыс. 599 выздоровевших. Нарастающим итогом в столице за все время зарегистрировано 178 тыс. 196 случаев COVID-19.