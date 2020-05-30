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12:04 30.05.2020

Полиция определила более 60 участников стрельбы в Броварах, включая заказчиков

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Полиция определила более 60 участников стрельбы в Броварах, включая заказчиков

Правоохранители на сегодняшний день определили более 60 участников стрельбы в г.Бровары Киевской области, включая заказчиков, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Полиция на сегодня определила более 60 участников перестрелки, включая заказчиков.Часть из них пытается скрыться. Но это им не удастся. Всех найдём и передадим в суд для определения меры и степени вины каждого", - написал Геращенко на странице в Фейсбуке в субботу утром.

Он также сообщил, что сейчас в Броварском суде начинается процедура определения меры пресечения для 21 задержанного участника стрельбы.

"Полиция и прокуратура требуют для всех задержанных "титушек" меры пресечения в виде безальтернативного ареста на два месяца", - отметил Геращенко.

Как сообщалось, 29 мая утром в Броварах произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. По информации замглавы МВД Антона Геращенко, три участника перестрелки получили ранения из травматического оружия.

Изначально сообщалось об 11 задержанных. На территории Киевской области введен план-перехват из-за перестрелки. Позже появилась информация о задержании в Винницкой и Житомирской области еще 10 человек, причастных к конфликту.

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Позже действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

Позже министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в видеообращении заявил о 28 задержанных участниках стрельбы, а также 22 выдвинутых подозрениях. По его словам, было изъято 16 единиц оружия.

"Мы рассчитываем, что при поддержке Офиса Генерального прокурора завтра в судах им будет предъявлен безальтернативный арест, и эти люди в будущем надолго сядут в тюрьму", - отметил Аваков.

Теги: #бровары #геращенко #мвд
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