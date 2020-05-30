Дождь в Киеве усиливается и вечером достигнет критерия "значительный"

Дождь в столице достигнет критерия "значительный" (I уровень опасности, желтый) до 21:00 субботы, сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве.

"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве! По данным Укргидрометцентра, до 21:00 30 мая в Киеве дождь достигнет критерия значительного (и уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбуке.