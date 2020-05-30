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11:43 30.05.2020

Дождь в Киеве усиливается и вечером достигнет критерия "значительный"

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Дождь в Киеве усиливается и вечером достигнет критерия "значительный"

Дождь в столице достигнет критерия "значительный" (I уровень опасности, желтый) до 21:00 субботы, сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве.

"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве! По данным Укргидрометцентра, до 21:00 30 мая в Киеве дождь достигнет критерия значительного (и уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбуке.

Теги: #киев #погода
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