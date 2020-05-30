События

11:43 30.05.2020

СБУ разоблачила завладение 19 млн грн, выделенных на усиление инженерной защиты воинской части в Винницкой области

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СБУ разоблачила завладение 19 млн грн, выделенных на усиление инженерной защиты воинской части в Винницкой области

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили завладение бюджетными средствами на более 19 млн грн, выделенных на совершенствование системы защиты одной из воинских частей Винницкой области.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что в рамках договора на 41 млн грн, заключенного в 2017 году с Министерством обороны Украины, коммерческая структура должна была построить инженерные сооружения в военной части.

"По версии следствия, во время выполнения контракта менеджмент фирмы присвоил более 19 млн грн бюджетных средств. Коммерсанты не выполнили значительную часть работ, предусмотренных договором, и поставили строительные материалы в меньших объемах", - сказано в сообщении.

Так, во время проведения обысков по месту жительства фигурантов и в воинской части правоохранители обнаружили документацию, доказывающую проведение махинации.

В рамках начатого уголовного производства командиру воинской части сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.425 (халатное отношение к военной службе) Уголовного кодекса Украины.

Организатору преступной группы, одному из исполнителей и двум сообщникам сообщено о подозрении в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, совершенного организованной группой (ч.5 ст.191 и ч.2 ст .209 Уголовного кодекса Украины).

Еще одному из исполнителей сообщено о подозрении за присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенные организованной группой и служебный подлог, повлекший тяжкие последствия (ч.5 ст.191 и ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины).

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Теги: #сбу #коррупция
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