Замминистра экономики Свириденко задекларировала 704 тыс. грн доходов за 2019 год

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Юлия Свириденко указала 703 тыс. 784 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

В частности, заработная плата составила весь доход Свириденко за прошлый год, а ее муж задекларировал 738 053 грн доходов и $8 тыс. наличных средств.

Также ее муж указал в декларации 2 млн 172 тыс. 187 грн остатка задолженности по кредитам и займам.

Замминистра владеет квартирой (33,5 кв. м) в Киеве, квартирой (74,3 кв. м) в Чернигове и еще частью квартиры (87,5 кв. м) в Чернигове, а ее муж – квартирой (203,5 кв. м) в Чернигове и земельным участком (1 496 кв. м) в Черниговской области.

Кроме того, у мужа есть автомобиль "BMW X3" 2016 года выпуска.

Согласно декларации муж Свириденко является собственником ООО "ДКС-ГРУПП".