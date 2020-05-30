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11:20 30.05.2020

По результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлыкском отделении полиции уволены 10 сотрудников - Небытов

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По результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлыкском отделении полиции уволены 10 сотрудников - Небытов

По результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлыкском отделении полиции, где были выявлены факты насилия, уже уволены 10 сотрудников, сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Цель служебного расследования - установить причины и условия, способствовавшие совершению этого преступления. А главное - не допустить, чтобы такое повторилось. Полицейские, причастные к совершению преступления, будут нести наказание", - приводит слова Небытова отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Также начальник ГУ Нацполиции в Киевской области сообщил о первом этапе служебного расследования в отношении 19 сотрудников. По его результатом 10 человек из Кагарлыкского отделения полиции были уволены и из рядов Национальной полиции Украины:

Как сообщалось, 24 мая в полицию поступило сообщение о том, что в больницу Кагарлыка обратилась женщина, 1994 г.р., с сообщением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этим правонарушениям причастны сотрудники полиции. Первоочередная проверка сообщения сотрудниками Департамента внутренней безопасности Нацполиции подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу краж имущества.

Сотрудники органов внутренней безопасности Нацполиции задержали двух сотрудников местного отдела полиции, в настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания. Вся информация об инциденте передана в Государственное бюро расследований. Начато уголовное производство по ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Представители Киевского областного управления полиции откомандированы в г.Кагарлык, где будут осуществлять руководство местным отделом полиции, который был в полном составе отправлен на переаттестацию после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины, к чему оказались причастны местные правоохранители.

26 мая Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей полицейским Кагарлыкского отделения полиции Киевской области.

Теги: #кагарлык #полиция
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