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10:43 30.05.2020

Замминистра обороны Украины Полищук задекларировал 460 тыс. грн доходов за 2019 год

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Замминистра обороны Украины Полищук задекларировал 460 тыс. грн доходов за 2019 год

Заместитель министра обороны Украины Александр Полищук указал 460 тыс. 160 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

В частности, заработная плата составила 327 тыс. 416 грн, пенсия – 130 тыс. 706 грн и гонорары – 2 тыс. 038 грн, а его жена за прошлый год задекларировала 180 тыс. 714 грн доходов.

Замминистра владеет гаражом (20,7 кв. м) в Киеве, а жена – квартирой (90,9 кв. м) в Киеве и 50% квартиры (41,6 кв. м) в Калуше Ивано-Франковской области.

Кроме того, Полищук владеет автомобилем "Toyota Highlander" 2012 года выпуска.

Теги: #полищук #минобороны #декларация
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