Госсекретарь Минздрава Солодкая задекларировала 786 грн доходов за 2019 год

Государственный секретарь Министерства здравоохранения Инна Солодкая указал 786 тыс. 549 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

В частности, заработная плата составила весь доход Солодкой за прошлый год.

Также она указала в декларации 139 тыс. 109 грн на банковских счетах и $10 тыс. наличных средств.

Госсекретарь владеет квартирой (58,6 кв. м) в Киеве и зарегистрирована в квартире (71,5 кв. м) в Киеве.

Кроме того, Гончарова имеет автомобиль "Toyota RAV4" 2013 года выпуска.

Согласно декларации она также имеет 5 429 облигаций ООО "Градострой".