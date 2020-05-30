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10:40 30.05.2020

Госсекретарь Минздрава Солодкая задекларировала 786 грн доходов за 2019 год

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Госсекретарь Минздрава Солодкая задекларировала 786 грн доходов за 2019 год

Государственный секретарь Министерства здравоохранения Инна Солодкая указал 786 тыс. 549 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

В частности, заработная плата составила весь доход Солодкой за прошлый год.

Также она указала в декларации 139 тыс. 109 грн на банковских счетах и $10 тыс. наличных средств.

Госсекретарь владеет квартирой (58,6 кв. м) в Киеве и зарегистрирована в квартире (71,5 кв. м) в Киеве.

Кроме того, Гончарова имеет автомобиль "Toyota RAV4" 2013 года выпуска.

Согласно декларации она также имеет 5 429 облигаций ООО "Градострой".

Теги: #декларация #минздрав
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