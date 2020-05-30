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10:28 30.05.2020

В Киеве за сутки еще 55 заболевших COVID-19, на карантин закрыли общежитие на улице Гагарина

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В Киеве за сутки еще 55 заболевших COVID-19, на карантин закрыли общежитие на улице Гагарина

За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом 55 человек, 7 из них – медики; один случай – летальный, выздоровели 40 пациентов, соообщил мэр столицы Виталий Кличко в субботу утром.

«На сегодня в столице уже 2904 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Среди заболевших в сутки: 34 женщины в возрасте от 21 до 77 лет; 19 мужчин от 21 до 81 года, 1 девочка в возрасте 15 лет и 1 мальчик, которому 3 года», - написал градончальник в Телегам-канале.

В больницы столицы госпитализировали за сутки 13 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Всего коронавирус за период пандемии преодолели 637 жителей Киева.

Как отметил Кличко, «вчера в городе закрыли на карантин общежитие на улице Гагарина - там обнаружили вспышку вируса; один больной умер в больнице, еще троих госпитализировали с легкой формой».

Все остальные постояльцы общежития находятся на самоизоляции, их обследуют медики, сообщил мэр.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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