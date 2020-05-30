Замминистра внутренних дел Гончаров задекларировал 1,4 млн грн доходов за 2019 год

Заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров указал 1 млн 380 тыс. 858 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

В частности, заработная плата составила 1 млн 243 тыс. 386 грн, погашение задолженности по исполнительному письму – 115 тыс. 736 грн, дивиденды - 374 грн, банковские проценты – 21 тыс. 362 грн, а его жена за прошлый год задекларировала 1 млн 792 тыс. 531 грн доходов.

Также он указал в декларации 275 тыс. 586 грн и $4 036 на банковских счетах и $32 500 наличных средств, а жена – 212 тыс. 888 грн и $6 на банковских счетах, $4 200 и €6 500 наличными, а также невыплаченный остаток по кредиту на автомобиль в сумме 725 тыс. 973 грн.

Замминистра владеет квартирой (86,1 кв. м) в Киеве и земельным участком (1 тыс. кв. м) в Подгорцах Киевской области, а жена владеет квартирой (31,7 кв. м) в Киеве, двумя земельными участками (1 200 и 730 кв. м) и домом (112,4 кв. м) в Киевской области.

Кроме того, жена Гончарува владеет двумя автомобилями: "Volvo XC 60" 2015 года выпуска и "Volvo XC 90" 2019 года выпуска.

Согласно декларации у замминистра есть 6 тыс. акций ПАО "Райфайзен банк Аваль" и 1 тыс. акций ПАО "Харциский трубный завод".