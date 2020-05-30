В Украине за минувшие сутки 393 новых случая Covid-19, 17 ранее заболевших умерли, 377 выздоровели

393 новых случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро субботы, 17 человек из числа ранее заболевших скончались, 377 выздоровели. Днем ранее сообщалось о 429 новых случаях инфицирования Covid-19 за предшествовавшие сутки, 28 мая – о 477 новых заболевших, 27 мая – о 321 инфицированном.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в субботу утром, количество инфицированных нарастающим итогом составило 23 204 человека, 9311 выздоровели, 696 умерли.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 13 197 человек, что на 1 меньше, чем днем ранее.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге в субботу, что среди инфицированных за сутки 7 детей и 64 медицинских работника. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 94 человека.

По его словам, наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за сутки во Львовской области - 56 , Ровенской области – 52 и в Киеве – 55 случаев.

За сутки проведенло 10811 ПЦР-тестов, а также 1560 ИФА-тестов

Согласно данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины в Facebook, всего исследовано 348 279 образцов методом ПЦР.

Их числа 23 204 заболевших - 1700 детей и 4475 медиков. На амбулаторном лечении 16 032 пациентов, из них 1424 детей и 3635 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7172 человек, из них 276 детей и 840 медиков. В подключениеи к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 273 человека, в том числе один ребенок и 25 медиков.

Из числа выздоровевших пациентов - 2262 медработники и 638 детей. 34 медика умерли от осложнений COVID-19.