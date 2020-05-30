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08:42 30.05.2020

Число жертв коронавируса в мире превысило 365 тыс. человек, число инфицированных - 5,9 млн - университет Хопкинса

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Число жертв коронавируса в мире превысило 365 тыс. человек, число инфицированных - 5,9 млн - университет Хопкинса

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 субботы достигло 365 тыс. 011 человек, увеличившись за сутки на 4 тыс. 679, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на 08:00 субботы насчитывалось 5 млн 930 тыс. 035 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 116 тыс. 116, излечились почти более 2,5 млн. человек.

По сообщению портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 6 млн 033 тыс. 835 человек, количество смертельных случаев превысило 366 тыс., излечились 2,66 млн.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 747 тыс. 087 (102 тыс. 836 скончавшихся), Бразилии - 465 тыс. 166 (27 тыс. 878), Великобритании - 272 тыс. 607 (38 тыс. 243), Испании - 238 тыс. 564 (27 тыс. 121), Италии - 232 тыс. 248 (33 тыс. 229), Франции - 186 тыс. 923 (28 тыс. 717), Германии - 182 тыс. 922 (8 тыс. 504), Индии - 173 тыс. 491 (4 тыс. 980), Турции - 162 тыс. 120 (4 тыс. 489), Иране - 146 тыс. 668 (7 тыс. 667), Перу - 148 тыс. 285 (4 тыс. 230).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 47,1 против 46,5 в пятницу. В США он достиг 316 человек, Испании - 580, Великобритании - 562, Италии - 550, Бразилии - 132, Франции - 440, Германии - 103, Турции - 53, Иране - 92, Индии - 4, Перу - 128.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Теги: #данные #коронавирус #жертвы #мир
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