Российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции по запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Богдановка, Невельское, Березово, Новотроицкое, Лебединское, Старогнатовка, Авдеевка, Луганское, Гладосово, Новгородское Крымское.

«В вечернее время из оккупированного Первомайска вооруженные формирования РФ целенаправленно обстреляли участок разведения № 2 Золотое со станковых противотанковых гранатометов. Такие провокации раз показали, что враг сознательно не желает придерживаться существующих мирных договоренностей. На участках разведения №1 и №3 режим "Тишина" придерживался», - отметили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие ранили не менее одного российского наемника на Донбассе.

«С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Авдеевка захватчики вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов…За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», - подытожили в штабе ООС.