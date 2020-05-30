События

07:32 30.05.2020

Российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

2 мин читать
Российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции по запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Богдановка, Невельское, Березово, Новотроицкое, Лебединское,  Старогнатовка, Авдеевка, Луганское, Гладосово, Новгородское Крымское.

«В вечернее время из оккупированного Первомайска вооруженные формирования РФ целенаправленно обстреляли участок разведения № 2 Золотое со станковых противотанковых гранатометов. Такие провокации раз показали, что враг сознательно не желает придерживаться существующих мирных договоренностей. На участках разведения №1 и №3 режим "Тишина" придерживался», - отметили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие ранили не менее одного российского наемника на Донбассе.

«С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Авдеевка захватчики вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов…За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:28 30.05.2020
Военнослужащий, отбывающий наказание за грабеж, получит дополнительный срок за побег из-под стражи

Военнослужащий, отбывающий наказание за грабеж, получит дополнительный срок за побег из-под стражи

03:52 30.05.2020
Офицер и делопроизводитель одной из воинских частей задержаны при получении взятки - прокуратура

Офицер и делопроизводитель одной из воинских частей задержаны при получении взятки - прокуратура

02:04 30.05.2020
Зав отделением Львовской областной больницы подозревается в получении 21,5 тыс грн взятки – прокуратура

Зав отделением Львовской областной больницы подозревается в получении 21,5 тыс грн взятки – прокуратура

01:04 30.05.2020
Количество  подтвержденных случаев COVID-19 в  Пески-Радьковском психоневрологическом интернате на Харьковщине выросло до 25 - ОГА

Количество  подтвержденных случаев COVID-19 в  Пески-Радьковском психоневрологическом интернате на Харьковщине выросло до 25 - ОГА

23:33 29.05.2020
Венедиктовой неизвестно о факте подписания подозрения Стерненко

Венедиктовой неизвестно о факте подписания подозрения Стерненко

22:52 29.05.2020
Программа с МВФ не требует от Украины структурных реформ, прописаны необходимые маяки, которые Украина и так должна выполнять - премьер

Программа с МВФ не требует от Украины структурных реформ, прописаны необходимые маяки, которые Украина и так должна выполнять - премьер

22:44 29.05.2020
В результате обстрела российских наемников на Донбассе украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

В результате обстрела российских наемников на Донбассе украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

22:32 29.05.2020
Украина ожидает 5-6 июня первый транш от МВФ $1,9 млрд, осенью $1,6 млрд и в следующем году $1,5 млрд – Шмыгаль

Украина ожидает 5-6 июня первый транш от МВФ $1,9 млрд, осенью $1,6 млрд и в следующем году $1,5 млрд – Шмыгаль

22:19 29.05.2020
"Интерпайп НТЗ" скорректировал финрезультаты за I кв.-2020 в сторону значительного ухудшения - до 256 млн грн убытка

"Интерпайп НТЗ" скорректировал финрезультаты за I кв.-2020 в сторону значительного ухудшения - до 256 млн грн убытка

21:50 29.05.2020
Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны- Аваков

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны- Аваков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина ожидает 5-6 июня первый транш от МВФ $1,9 млрд, осенью $1,6 млрд и в следующем году $1,5 млрд – Шмыгаль

Трамп объявил о разрыве всех отношений США с ВОЗ

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны- Аваков

Утверждение Советом директоров МВФ первого транша программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время

Чернобыльскую зону снова открывают для туристов при условии соблюдения карантинных ограничений

ПОСЛЕДНЕЕ

В Центральной Азии число заражений COVID-19 достигло 19 тыс. 303

Госкомиссию по реабилитации жертв политических репрессий создадут в Казахстане

В Китае за сутки зафиксированы четыре случая активного заражения коронавирусом и выявлено четверо бессимптомных больных - Госкомздрав КНР

Меркель отказалась от очного участия в саммите G7

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 6 млн

В США предпримут вторую попытку запуска нового пилотируемого корабля Crew Dragon

Арестован полицейский, причастный к гибели афроамериканца в Миннеаполисе

Трамп: в распространении коронавируса виноваты Китай и ВОЗ

Трамп обвинил Пекин в нарушении принципов Объединенного китайско-британского соглашения по Гонконгу

Трамп объявил о разрыве всех отношений США с ВОЗ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА