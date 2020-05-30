Военнослужащий, отбывающий наказание за грабеж, получит дополнительный срок за побег из-под стражи

Обвинительные акты в отношении военнослужащего воинской части, дислоцированной в Винницкой области, и его сообщника свершивших грабеж, а после сбежавших из под стражи, направлены в Гайсинский районного суда Винницкой области, сообщает пресс-служба прокуратуры Центрального региона Украины.

«Установлено, что 21.03.2019 старший солдат ВСУ самовольно оставил место службы и в тот же день вместе с гражданским лицом совершил грабеж с применением физического насилия, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. Ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. 22.03.2019 оба правонарушители были задержаны. На основании постановления следственного судьи Тульчинского районного суда Винницкой области им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 23.08.2019 обоих задержанных доставили под конвоем в Гайсинский районный суд Винницкой области для участия в судебном заседании, откуда они совершили побег из-под стражи, но в тот же день были задержаны сотрудниками правоохранительных органов», - говорится в сообщении, на официальном сайте военной прокуратуры Центрального региона Украины в пятницу вечером.

За побег из-под стражи им грозит дополнительный срок наказания в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет