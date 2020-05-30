Офицер и делопроизводитель одной из воинских частей задержаны при получении взятки - прокуратура

Начальник отделения и делопроизводитель одной из воинских частей Львовщины задержаны за вымогательство и получение неправомерной выгоды в размере $1 тыс., сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.

«По данным следствия, взятку в размере $1 тыс предназначалась за содействие в признании гражданина непригодным к прохождению военной службы в рядах Вооруженных cил Украины. Действовал указанный майор по предварительному сговору с делопроизводителем этой же воинской части, жена которого работает в районном военкомате», - говорится в сообщении, на официальном сайте прокуратуры Западного региона Украины в пятницу вечером.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, обыски по месту совершения правонарушения и в военном комиссариате.

«По результатам их проведения будут решены вопросы об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения», - подытожили в прокуратуре