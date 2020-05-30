События

03:50 30.05.2020

Прототип межпланетного корабля Starship компании SpaceX взорвался при испытании двигателя

1 мин читать
Прототип межпланетного корабля Starship компании SpaceX взорвался при испытании двигателя

Полномасштабный прототип американского корабля Starship, который разрабатывается компании SpaceX для межпланетных полетов, взорвался при проведении испытания его двигателя на полигоне в Бока-Чика в штате Техас, сообщил сайт Spaceflight Now.

"Прототип Starship взорвался на Юге Техаса после тестового запуска его двигателя Raptor", - говорится в сообщении. Испытание проводилось в пятницу вечером.

По имеющимся данным, взрыв произошел через две минуты после тестирования двигателя корабля. О пострадавших при испытании не сообщается.

Starship является перспективным пилотируемым космическим кораблем нового поколения, который разрабатывается SpaceX. Он намного больше по массе и размеру, чем все существующие корабли SpaceX, и предназначен для вывода на орбиту с помощью тяжелой ракеты-носителя Super Heavy более 100 тонн груза.

По словам основателя SpaceX Илона Маска, целью данной программы является запуск Starship с грузом на Марс в 2022 году, за которым в 2024 году должен последовать пилотируемый полёт.

Это уже четвертое неудачное наземное испытание корабля Starship за последние шесть месяцев.

Теги: #ракета #сша #взрыв #испытание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:40 30.05.2020
В США предпримут вторую попытку запуска нового пилотируемого корабля Crew Dragon

В США предпримут вторую попытку запуска нового пилотируемого корабля Crew Dragon

23:52 29.05.2020
Арестован полицейский, причастный к гибели афроамериканца в Миннеаполисе

Арестован полицейский, причастный к гибели афроамериканца в Миннеаполисе

22:48 29.05.2020
Трамп: в распространении коронавируса виноваты Китай и ВОЗ

Трамп: в распространении коронавируса виноваты Китай и ВОЗ

22:28 29.05.2020
Трамп обвинил Пекин в нарушении принципов Объединенного китайско-британского соглашения по Гонконгу

Трамп обвинил Пекин в нарушении принципов Объединенного китайско-британского соглашения по Гонконгу

22:21 29.05.2020
Трамп объявил о разрыве всех отношений США с ВОЗ

Трамп объявил о разрыве всех отношений США с ВОЗ

20:33 29.05.2020
Трамп обсуждал меры против финансового сектора Китая - СМИ

Трамп обсуждал меры против финансового сектора Китая - СМИ

19:06 29.05.2020
Запуск нового американского пилотируемого корабля Crew Dragon может не состояться и 31 мая

Запуск нового американского пилотируемого корабля Crew Dragon может не состояться и 31 мая

17:47 29.05.2020
Украинские истребители и бомбардировщики ВВС США провели воздушное патрулирование в небе Украины

Украинские истребители и бомбардировщики ВВС США провели воздушное патрулирование в небе Украины

14:14 29.05.2020
Зеленский должен не преследовать Порошенко, а выяснить, откуда у Деркача записи разговоров на президентском уровне - Пайфер

Зеленский должен не преследовать Порошенко, а выяснить, откуда у Деркача записи разговоров на президентском уровне - Пайфер

12:17 29.05.2020
Возобновляемые источники в 2019г впервые более чем за 130 лет обошли уголь в энергетической корзине США

Возобновляемые источники в 2019г впервые более чем за 130 лет обошли уголь в энергетической корзине США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина ожидает 5-6 июня первый транш от МВФ $1,9 млрд, осенью $1,6 млрд и в следующем году $1,5 млрд – Шмыгаль

Трамп объявил о разрыве всех отношений США с ВОЗ

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны- Аваков

Утверждение Советом директоров МВФ первого транша программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время

Чернобыльскую зону снова открывают для туристов при условии соблюдения карантинных ограничений

ПОСЛЕДНЕЕ

Офицер и делопроизводитель одной из воинских частей задержаны при получении взятки - прокуратура

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 6 млн

Зав отделением Львовской областной больницы подозревается в получении 21,5 тыс грн взятки – прокуратура

Количество  подтвержденных случаев COVID-19 в  Пески-Радьковском психоневрологическом интернате на Харьковщине выросло до 25 - ОГА

Венедиктовой неизвестно о факте подписания подозрения Стерненко

Программа с МВФ не требует от Украины структурных реформ, прописаны необходимые маяки, которые Украина и так должна выполнять - премьер

В результате обстрела российских наемников на Донбассе украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

Украина ожидает 5-6 июня первый транш от МВФ $1,9 млрд, осенью $1,6 млрд и в следующем году $1,5 млрд – Шмыгаль

"Интерпайп НТЗ" скорректировал финрезультаты за I кв.-2020 в сторону значительного ухудшения - до 256 млн грн убытка

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны- Аваков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА