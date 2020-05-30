События

02:04 30.05.2020

Зав отделением Львовской областной больницы подозревается в получении 21,5 тыс грн взятки – прокуратура

1 мин читать
Зав отделением Львовской областной больницы подозревается в получении 21,5 тыс грн взятки – прокуратура

Заведующий  отделением Львовской областной клинической больницы подозревается в получении неправомерной выгоды в размере 21,5 тыс. грн., сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.

«Под процессуальным руководством военной прокуратуры Львовского гарнизона 29 мая 2020 сообщено о подозрении заведующему одного из отделений КНП ЛОР «Львовская областная клиническая больница» в получении неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).По данным следствия, взятку в размере 21 500 гривен предназначался врачу за установление призывнику диагноза, что позволит признать его непригодным к прохождению военной службы в Вооруженных силах Украины», - говорится в сообщении, на официальном сайте прокуратуры Западного региона Украины в пятницу вечером.

Продолжаются первоочередные следственные  действия.

«Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения», - подытожили в прокуратуре.

Теги: #взятка #львовская #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:04 30.05.2020
Количество  подтвержденных случаев COVID-19 в  Пески-Радьковском психоневрологическом интернате на Харьковщине выросло до 25 - ОГА

Количество  подтвержденных случаев COVID-19 в  Пески-Радьковском психоневрологическом интернате на Харьковщине выросло до 25 - ОГА

23:33 29.05.2020
Венедиктовой неизвестно о факте подписания подозрения Стерненко

Венедиктовой неизвестно о факте подписания подозрения Стерненко

22:52 29.05.2020
Программа с МВФ не требует от Украины структурных реформ, прописаны необходимые маяки, которые Украина и так должна выполнять - премьер

Программа с МВФ не требует от Украины структурных реформ, прописаны необходимые маяки, которые Украина и так должна выполнять - премьер

22:44 29.05.2020
В результате обстрела российских наемников на Донбассе украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

В результате обстрела российских наемников на Донбассе украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

22:32 29.05.2020
Украина ожидает 5-6 июня первый транш от МВФ $1,9 млрд, осенью $1,6 млрд и в следующем году $1,5 млрд – Шмыгаль

Украина ожидает 5-6 июня первый транш от МВФ $1,9 млрд, осенью $1,6 млрд и в следующем году $1,5 млрд – Шмыгаль

22:19 29.05.2020
"Интерпайп НТЗ" скорректировал финрезультаты за I кв.-2020 в сторону значительного ухудшения - до 256 млн грн убытка

"Интерпайп НТЗ" скорректировал финрезультаты за I кв.-2020 в сторону значительного ухудшения - до 256 млн грн убытка

21:50 29.05.2020
Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны- Аваков

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны- Аваков

21:17 29.05.2020
Президент подписал закон об усилении защиты телекоммуникационных сетей

Президент подписал закон об усилении защиты телекоммуникационных сетей

19:48 29.05.2020
В Харькове помощнице судьи, обещавшей за 15 тыс. грн повлиять на решение шефа, грозит до 5 лет тюрьмы

В Харькове помощнице судьи, обещавшей за 15 тыс. грн повлиять на решение шефа, грозит до 5 лет тюрьмы

17:47 29.05.2020
Украинские истребители и бомбардировщики ВВС США провели воздушное патрулирование в небе Украины

Украинские истребители и бомбардировщики ВВС США провели воздушное патрулирование в небе Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина ожидает 5-6 июня первый транш от МВФ $1,9 млрд, осенью $1,6 млрд и в следующем году $1,5 млрд – Шмыгаль

Трамп объявил о разрыве всех отношений США с ВОЗ

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны- Аваков

Утверждение Советом директоров МВФ первого транша программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время

Чернобыльскую зону снова открывают для туристов при условии соблюдения карантинных ограничений

ПОСЛЕДНЕЕ

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 6 млн

В США предпримут вторую попытку запуска нового пилотируемого корабля Crew Dragon

Арестован полицейский, причастный к гибели афроамериканца в Миннеаполисе

Трамп: в распространении коронавируса виноваты Китай и ВОЗ

Трамп обвинил Пекин в нарушении принципов Объединенного китайско-британского соглашения по Гонконгу

Трамп объявил о разрыве всех отношений США с ВОЗ

На Харьковщине экс-начальник управления Госкомзема пойдет под суд за незаконную передачу в частную собственность земель НИИ

Спасатели ликвидировали утечку соляной кислоты, которая произошла в результате ДТП в Харьковской области

Венедиктова пояснила, почему внесла в ЕРДР сведения по "пленкам Деркача" в ночь на 20 мая - из-за загруженности входит в ЕРДР поздно вечером

ДТЭК отрицает обвинения НКРЭКУ в манипуляциях и требует справедливого расследования

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА