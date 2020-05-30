Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Пески-Радьковском психоневрологическом интернате на Харьковщине выросло до 25 - ОГА

В Пески-Радьковском психоневрологическом интернате (Боровской район Харьковской области) подтверждено еще 15 случаев COVID-19, общее количество больных увеличилось до 25 человек, сообщил директор департамента соцзащиты населения ОГА Юрий Шпарага.

"По состоянию на 22 часа 29 мая обработано повторно 37 образцов крови тех, у кого экспресс-анализ показал сомнительный результат. Выявлено еще 15 положительных тестов. Общее количество лиц, имеющих положительный тест на COVID-19 составляет 25 человек, из них 18 подопечные интерната", - написал Шпарага на своей странице в Facebook.

По его словам, все заболевшие находятся на карантине в помещении интерната Дважды в день всем подопечным и персоналу меряют температуру. Случаев повышенной температуры пока не зафиксировано, болезнь протекает бессимптомно.

Шпарага также сообщил, что доступ в учреждение остается полностью закрытым