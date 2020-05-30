В США предпримут вторую попытку запуска нового пилотируемого корабля Crew Dragon

Вторая попытка запуска на орбиту нового американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с двумя астронавтами на борту будет предпринята в субботу с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск планируется осуществить с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с исторического стартового комплекса 39А, с которого в прошлом запускались корабли "Аполлон" на Луну, в 15:22 по времени Восточного побережья США Согласно программе полета, на следующий день корабль Crew Dragon должен будет состыковаться с Международной космической станцией (МКС).

Как сообщалось, первоначально планировавшийся в среду старт на орбиту первого за последние девять лет американского пилотируемого корабля из-за непогоды в районе космодрома был отменен за 15 минут до пуска и перенесен на 30 мая. Шанс на благоприятные метеоусловия для запуска тогда составлял 50%.

В субботу прогнозируются аналогичные погодные условия. И запуск вновь может быть перенесен.

Третья ближайшая возможность для пуска зарезервирована на 31 мая. Однако, по прогнозу 45-й авиационной эскадрильи Космического командования ВВС США, обслуживающей космодром на мысе Канаверал, погода будет благоприятствовать проведению старта на 60%. Это связано с продолжающимися в районе космодрома проливными дождями и кучево-дождевыми облаками.

По данным американских метеопрогнозов, более благоприятствующие условия для проведения запуска появятся в июне с наступлением сухой погоды.

В пятницу глава NASA Джим Брайденстайн заявил: "Мы запустим (корабль - ИФ) тогда, когда мы будем готовы".

Crew Dragon, на котором должны отправиться в полет на Международную космическую станцию (МКС) астронавты-ветераны Даглас Харли и Роберт Бенкен, должен стать первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов шаттлов.

Запуск осуществляется в рамках контракта между NASA и SpaceХ по созданию корабля и ракеты-носителя для осуществления коммерческих полетов астронавтов к МКС.

Нынешняя миссия Crew Dragon является последним крупным испытанием корабля перед его сертификацией NASA для осуществления регулярных коммерческих пилотируемых полетов на МКС. В марте 2019 года такой же корабль совершил первый успешный испытательный полет на станцию в беспилотном режиме.

С 2011 года астронавты NASA доставляются на МКС российскими кораблями "Союз", за места на котором американское космическое агентство платит России.