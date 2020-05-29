События

23:52 29.05.2020

Арестован полицейский, причастный к гибели афроамериканца в Миннеаполисе

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Офицер американской полиции Дерек Човин, участвовавший в задержании афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), был арестован в пятницу, передает агентство Associated press.

Агентство напоминает, что именно этот офицер давил на шею задержанного 46-летнего Флойда коленом, несмотря на его жалобы на невозможность дышать. Впоследствии Флойд скончался в реанимации, а видео его задержания попало в Интернет.

Этот инцидент спровоцировал массовые акции протеста и беспорядки, продолжавшиеся три ночи подряд: протестующие устраивали поджоги и грабили магазины, сожгли полицейский участок.

Позднее в нескольких городах штата Миннесота разместили 500 солдат Национальной гвардии США.

Теги: #сша #полицейский #арест
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