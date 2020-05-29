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22:48 29.05.2020

Трамп: в распространении коронавируса виноваты Китай и ВОЗ

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Трамп: в распространении коронавируса виноваты Китай и ВОЗ

Президент США Дональд Трамп заявил, что в возникновении пандемии коронавируса стоит винить власти Китая и Всемирную организацию здравоохранения.

"Мир сегодня страдает от неправомерных действий китайского правительства. То, что Китай скрывал информацию об "уханьском" вирусе, позволило инфекции распространиться по всему миру, и это привело к глобальной пандемии и стоило сотней тысяч жизней американцев и более миллиона людей по всему миру", - заявил Трамп на пресс-конференции в пятницу.

"Китай полностью контролирует Всемирную организацию здравоохранения, несмотря на то, что он платит лишь $40 млн в год, в то время как США платят примерно $450 млн в год", - добавил Трамп.

Он подчеркнул, что "США хотят вести открытые и конструктивные отношения с Китаем, но, чтобы достичь этих отношений, американцам необходимо защищать национальные интересы".

"Китай постоянно нарушал обещания, данные нам и другим странам", - подчеркнул президент США.

Теги: #сша #воз #китай #обвинения
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