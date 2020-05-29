В результате обстрела российских наемников на Донбассе украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

В результате обстрела российских наемников на Донбассе украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Сегодня, 29 мая, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм. Так, вблизи Луганского, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение», - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.