Украина ожидает 5-6 июня первый транш от МВФ $1,9 млрд, осенью $1,6 млрд и в следующем году $1,5 млрд – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечает, что Украина ожидает утверждения 5 июня Советом директоров МВФ первого транша согласованной программы stand-by на следующие 18 месяцев.

"Мы завершили переговоры с МВФ, президент также провел телефонный разговор с руководителем МВФ, и 5 июня мы ожидаем подписание договора и получение первого транша. Программа на 18 месяцев, кредит на 5 лет, сумма $5 млрд. И это кредит по программе stand-by с достаточно упрощенными условиями, который даст возможность нам двигаться спокойно в преодолении тех последствий коронакризиса, которые уже есть", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Шмыгаль указал, что первый транш от МВФ будет на $1,9 млрд, который Украина ожидает 5-6 июня, осенью будет $1,6 млрд, и в следующем году – $1,5 млрд.