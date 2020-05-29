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22:32 29.05.2020

Украина ожидает 5-6 июня первый транш от МВФ $1,9 млрд, осенью $1,6 млрд и в следующем году $1,5 млрд – Шмыгаль

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Украина ожидает 5-6 июня первый транш от МВФ $1,9 млрд, осенью $1,6 млрд и в следующем году $1,5 млрд – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечает, что Украина ожидает утверждения 5 июня Советом директоров МВФ первого транша согласованной программы stand-by на следующие 18 месяцев.

 "Мы завершили переговоры с МВФ, президент также провел телефонный разговор с руководителем МВФ, и 5 июня мы ожидаем подписание договора и получение первого транша. Программа на 18 месяцев, кредит на 5 лет, сумма $5 млрд. И это кредит по программе stand-by с достаточно упрощенными условиями, который даст возможность нам двигаться спокойно в преодолении тех последствий коронакризиса, которые уже есть", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Шмыгаль указал, что первый транш от МВФ будет на $1,9 млрд, который Украина ожидает 5-6 июня, осенью будет $1,6 млрд, и в следующем году – $1,5 млрд.

 

 

Теги: #шмыгаль #трамп #украина #мвф
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