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22:28 29.05.2020

Трамп обвинил Пекин в нарушении принципов Объединенного китайско-британского соглашения по Гонконгу

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Трамп обвинил Пекин в нарушении принципов Объединенного китайско-британского соглашения по Гонконгу

Пекин нарушил обещания по Гонконгу, взятые в рамках Объединенного китайско-британского соглашения о передаче этой территории КНР, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Спустя 27 лет Китай пошел против Гонконга, принимая серьезные меры против статуса его граждан. Это - трагедия народа Гонконга", - сказал Трамп.

"Китай заявляет, что речь идет о защите национальной безопасности, но правда состоит в том, что Гонконг - это процветающая и свободная общность, и решение Пекина двигает все это вспять", - добавил он.

Трамп пояснил, что, по мнению США, Гонконг недавно де-факто "перестал быть автономной составляющей (Китая - ИФ)".

"Китай заменил свое обещание следовать принципу "одна страна - две системы" на принцип "одна страна - одна система", - заявил Трамп в Белом доме.

"Мы начнем рассматривать отказ от ряда привилегий", - сказал он, пояснив, что это касается, в частности, торговли и соглашений об экстрадиции.

Теги: #гонконг #сша #китай #мнение
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