События

22:21 29.05.2020

Трамп объявил о разрыве всех отношений США с ВОЗ

1 мин читать
Трамп объявил о разрыве всех отношений США с ВОЗ

США-ВОЗ-ОТНОШЕНИЯ-ПРЕКРАЩЕНИЕ

 

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказалась провести нужные ей реформы, и Вашингтон разрывает все связи с этой организацией, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Поскольку они не смогли реализовать необходимые востребованные реформы, то мы сегодня прерываем наши отношения со Всемирной организацией здравоохранения и перенаправляем наши финансовые средства для других неотложных проблем в мире в сфере здравоохранения", - заявил он в ходе выступления у Белого дома.

Он подчеркнул, что, хотя США представляли детальный план реформ ВОЗ, в организации отказались пойти навстречу.

Трамп также напомнил, что ранее США выделяли ВОЗ примерно $450 млн, в то время как Китай - $40 млн.

В апреле Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать ВОЗ, пока в Вашингтоне изучают, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса. В частности, президент США называл эту организацию "прокитайской".

Позднее Трамп опубликовал письмо гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором предупредил о мерах в случае, если организация в ближайшие 30 дней не возьмет на себя обязательства по "существенным улучшениям" в своей работе. Президент в своем письме выдвинул ряд обвинений в том, что ВОЗ упустила или проигнорировала различные предупреждающие признаки коронавируса, и подверг критике ее позицию по отношению к Китаю.

Теги: #сша #воз #прекращение #отношения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:48 29.05.2020
Трамп: в распространении коронавируса виноваты Китай и ВОЗ

Трамп: в распространении коронавируса виноваты Китай и ВОЗ

22:28 29.05.2020
Трамп обвинил Пекин в нарушении принципов Объединенного китайско-британского соглашения по Гонконгу

Трамп обвинил Пекин в нарушении принципов Объединенного китайско-британского соглашения по Гонконгу

20:33 29.05.2020
Трамп обсуждал меры против финансового сектора Китая - СМИ

Трамп обсуждал меры против финансового сектора Китая - СМИ

19:06 29.05.2020
Запуск нового американского пилотируемого корабля Crew Dragon может не состояться и 31 мая

Запуск нового американского пилотируемого корабля Crew Dragon может не состояться и 31 мая

17:47 29.05.2020
Украинские истребители и бомбардировщики ВВС США провели воздушное патрулирование в небе Украины

Украинские истребители и бомбардировщики ВВС США провели воздушное патрулирование в небе Украины

14:14 29.05.2020
Зеленский должен не преследовать Порошенко, а выяснить, откуда у Деркача записи разговоров на президентском уровне - Пайфер

Зеленский должен не преследовать Порошенко, а выяснить, откуда у Деркача записи разговоров на президентском уровне - Пайфер

12:17 29.05.2020
Возобновляемые источники в 2019г впервые более чем за 130 лет обошли уголь в энергетической корзине США

Возобновляемые источники в 2019г впервые более чем за 130 лет обошли уголь в энергетической корзине США

11:20 29.05.2020
Белый дом не будет публиковать традиционные прогнозы для экономики США в этом году - WSJ

Белый дом не будет публиковать традиционные прогнозы для экономики США в этом году - WSJ

06:41 29.05.2020
Интернет-компании раскритиковали указ Трампа о регулировании соцсетей

Интернет-компании раскритиковали указ Трампа о регулировании соцсетей

00:13 29.05.2020
Трампу не нравится Twitter, однако удалять из соцсети свою страницу он не собирается

Трампу не нравится Twitter, однако удалять из соцсети свою страницу он не собирается

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина ожидает 5-6 июня первый транш от МВФ $1,9 млрд, осенью $1,6 млрд и в следующем году $1,5 млрд – Шмыгаль

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны- Аваков

Утверждение Советом директоров МВФ первого транша программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время

Чернобыльскую зону снова открывают для туристов при условии соблюдения карантинных ограничений

В Винницкой и Житомирской областях задержаны 10 участников конфликта в Броварах

ПОСЛЕДНЕЕ

Программа с МВФ не требует от Украины структурных реформ, прописаны необходимые маяки, которые Украина и так должна выполнять - премьер

В результате обстрела российских наемников на Донбассе украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

Украина ожидает 5-6 июня первый транш от МВФ $1,9 млрд, осенью $1,6 млрд и в следующем году $1,5 млрд – Шмыгаль

"Интерпайп НТЗ" скорректировал финрезультаты за I кв.-2020 в сторону значительного ухудшения - до 256 млн грн убытка

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны- Аваков

Президент подписал закон об усилении защиты телекоммуникационных сетей

На Харьковщине экс-начальник управления Госкомзема пойдет под суд за незаконную передачу в частную собственность земель НИИ

Спасатели ликвидировали утечку соляной кислоты, которая произошла в результате ДТП в Харьковской области

Венедиктова пояснила, почему внесла в ЕРДР сведения по "пленкам Деркача" в ночь на 20 мая - из-за загруженности входит в ЕРДР поздно вечером

ДТЭК отрицает обвинения НКРЭКУ в манипуляциях и требует справедливого расследования

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА